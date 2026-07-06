В Петербурге уточнили правила парковки автомобилей во дворах

Поправки в закон Петербурга о правилах парковки транспорта во дворах вступили в силу 5 июля, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Термин "перегораживание" автомобилями контейнерных площадок и парадных заменили на "размещение". Новая формулировка более понятна для водителей, заявили в ведомстве. Изменения внесли в текст статьи 32_1 городского закона об административных правонарушениях.

После уточнения формулировки становится понятно, что любая стоянка рядом с парадными или у мусорных контейнеров во дворах запрещена, отметили в ГАТИ. Запрет не распространяется на автомобили экстренных служб.

В случае нарушения требований физическим лицам нужно будет оплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 40 тысяч рублей. Юридические лица должны платить от 150 до 500 тысяч рублей за парковку во дворах.

Поправки подписал губернатор Александр Беглов. Ранее их приняли депутаты Законодательного собрания Петербурга.

На проблему парковок во дворах жилых домов власти также обращали внимание в начале июня. Представители комитета имущественных отношений выпустили распоряжение об упрощенном порядке установки шлагбаумов во дворах. Меру приняли, поскольку после введения платных парковок многие водители начали оставлять автомобили во дворах многоквартирных домов и создавали неудобства для жильцов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру