ФАС возбудила дело в отношении шести АЗС в Подмосковье из-за роста цен

Представители московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дело в отношении шести АЗС из-за одновременного повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо, передает 6 июля "Интерфакс" со ссылкой на ведомство. Представители ФАС обнаружили признаки нарушения ст. 11 федерального закона "О защите конкуренции", который запрещает картели и соглашения между конкурентами.

Дела о нарушениях антимонопольного законодательства возбудили против ООО "АИСТ", ООО "Топливный синдикат", ООО "Серпуховнефтепродуктсервис", ООО "Витаойл", ООО "Элегант" и одного индивидуального предпринимателя.

Кроме того, оренбургское управление ФАС зафиксировало нарушения в действиях трех независимых АЗС. По данным ведомства, представители компаний подписали соглашение, которое может привести к изменению цен на дизельное топливо. Также управление ФАС в Саратове выдало предупреждение ООО "Алькорр" за завышение стоимости бензина. Компания обязана изменить цены на топливо до 31 июля.

В конце мая — начале июля россияне начали сталкиваться с ограничениями продажи топлива. Губернатор Петербурга Александр Беглов в конце июня говорил, что в Петербурге нет дефицита топлива. По его словам, городские власти отслеживают запасы топлива на АЗС и нефтебазах. Также глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что проблема с неравномерным распределением бензина на автозаправочных станциях скоро разрешится.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру