В Петербурге ввели упрощенный порядок установки шлагбаумов во дворах

Комитет имущественных отношений 4 июня выпустил распоряжение об изменении регламента установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов, доложили в пресс-службе Смольного. Теперь жители смогут быстрее получить разрешение на установку шлагбаумов.

После появления платных парковок в Петербурге многие водители начали оставлять машины во дворах и создавали тем самым неудобства для жильцов. Однако правила благоустройства затрудняли установку шлагбаумов, заявили в Смольном. Новый регламент позволяет гражданам самостоятельно решать вопросы благоустройства во дворах.

В Петербурге ранее обращали внимание на проблему хаотичной парковки автомобилей в петербургских дворах. Например, весной 2025 года депутат городского парламента Алексей Цивилев обращался к вице-губернатору Евгению Разумишкину с просьбой создать рабочую группу по вопросу упрощенного размещения шлагбаумов во дворах в Центральном районе Петербурга.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру