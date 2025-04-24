Цивилев обратился к Разумишкину из-за шлагбаумов во "дворах-колодцах"

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев попросил вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина создать рабочую группу по вопросу упрощенного порядка размещения шлагбаумов и других ограждений в дворах многоквартирных домов в центре Петербурга, сообщил депутат в своем Telegram-канале. Это необходимо для разгрузки придомовых территорий.

По мнению Цивилева, проблема перегруженности дворов автомобилями стоит довольно остро в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города, так как это единственная возможность для водителей припарковать транспорт вне зон платной парковки. Такая загруженность создает большие неудобства для жителей многоквартирных домов и сказывается на содержании придомовых территорий, особенно зимой. Кроме того, она лишает жильцов возможности беспрепятственно выехать со двора.

В связи с этим он предлагает упростить порядок размещения шлагбаумов и других ограждающих устройств на въезде во "дворы-колодцы" и сквозные дворы-проезды в центре Петербурга.

Помимо создания рабочей группы, Цивилев также просит Разумишкина провести заседание с представителями Смольного и депутатами ЗакСа. По его словам, вопрос об упрощенном размещении шлагбаумов и других ограждений во дворах обсуждается уже более трех лет. В частности, в своем обращение он упоминает, что ЗакС разработал соответствующий законопроект, а комитет имущественных отношений (КИО) занимается подготовкой соответствующего постановления.

Напомним, что в начале апреля Цивилев сообщил, что главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России поддержало его предложение о введении механизма запрета регистрационных действий с автомобилем без личного присутствия владельца. Обращение с соответствующим предложением он направил в Минцифры и ГАИ в конце февраля.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру