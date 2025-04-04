МВД поддержало инициативу Цивилева о запрете перерегистрации авто без владельца

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России поддержало предложение о введении механизма запрета регистрационных действий с автомобилем без личного присутствия владельца, сообщил автор инициативы депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") в своем Telegram-канале 4 апреля. Соответствующий документ был направлен парламентарию ведомством.

"Изложенное в обращение предложение принято к сведению и будет проработано в рамках дальнейшего совершенствования законодательства в сфере государственно регистрации транспортных средств", - говорится в ответе МВД Цивилеву.

Также в документе ведомства отмечается, что предложенный депутатом механизм позволит снизить риски незаконных действий в отношении транспортных средств, в том числе в случае потери регистрационных документов или мошеннических действий в отношении транспорта. Как подчеркивает в своей публикации Цивилев, аналогичная функция уже предусмотрена для защиты объектов недвижимости.

Напомним, что в конце февраля депутат направил обращения с инициативой в адрес министра цифрового развития Максута Шадаева и начальника ГАИ Михаила Черникова. Цивилев предлагает внедрить возможность удаленно запрещать регистрацию, снятие с учета и перерегистрацию транспортных средств через портал "Госуслуги".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру