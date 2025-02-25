Цивилев предложил запретить регистрационные действия с авто без ведома владельца

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") направил в Минцифры и ГАИ предложение внедрить механизм запрета регистрационных действий с автомобилем без личного присутствия владельца, об этом 25 февраля пишет "Парламентская газета".

По мнению парламентария, такая мера должна помось защитить россиян от мошенничества. В обращении к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и начальнику ГАИ Михаилу Черникову Цивилев предложил внедрить возможность удаленно запрещать регистрацию, снятие с учета и перерегистрацию транспортных средств. Он напомнил, что аналогичный механизм уже успешно применяется в сфере недвижимости и предотвращает незаконные сделки.

Депутат отметил, что кражи автомобилей и мошенничество с документами остаются распространенной проблемой, а отсутствие дистанционного контроля создает риски для автовладельцев. Введение запрета в электронном виде, по его мнению, не только защитит права собственников, но и снизит нагрузку на Госавтоинспекцию.

Напомним, что на прошлой неделе в МВД предложили без суда блокировать сомнительные денежные операции. В ЦБ в целом инициативу поддержали, однако по поводу полномочий дознавателей выразили некоторые сомнения.

Фото: ЗАКС.Ру