МВД предложило без суда блокировать сомнительные денежные операции

Заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов предложил наделить следователей правом блокировать подозрительные финансовые операции на 10 дней без решения суда. Об этом он сообщил на форуме "Кибербезопасность в финансах", передает 19 февраля "Фонтанка".

По словам Храпова, ущерб от дистанционных мошенников в 2024 году вырос на 36% и составил 200 миллиардов рублей. Всего за год в России зарегистрировали 765 тысяч преступлений, из которых 486 тысяч – мошенничество, совершенное удаленно. Это на 2% больше, чем в 2023 году.

Он также отметил, что количество пострадавших остается примерно на одном уровне: в 2023 году – 448,5 тысячи человек, в 2024 году – 448,9 тысячи. Большая часть украденных денег – это кредитные средства.

Инициатива МВД в целом поддерживается Центробанком, однако вызывает дискуссии по вопросу полномочий дознавателей, добавил Храпов.

Напомним, что в Госдуме единогласно был принят законопроект о защите граждан от мошенников, которые вынуждают брать кредиты. Согласно документу, вводится "период охлаждения" после операции с заемными средствами от 50 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру