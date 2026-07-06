Петербург вошел в десятку городов по зарплатам в отраслях

По итогам первого квартала 2026 года Петербург занял восьмое место в рейтинге городов с самыми большими зарплатами в отраслях, представленном 6 июля РИА "Новости". Самые высокие зарплаты здесь получают сотрудники сферы "IT и связь", средняя номинальная зарплата в этой отрасли по городу составляет 259 тысяч рублей. При этом средняя зарплата по Северной столице равняется 153 тысячам, подсчитали авторы исследования.

Победителем рейтинга стал Южно-Сахалинск, где средняя номинальная зарплата сотрудников добывающей отрасли составляет 528 тысячи рублей. Второе место досталось Москве, где этот показатель в секторе "Банки и финансовые услуги" равняется 398 тысячам рублей. На третьем месте оказался подмосковный Красногорск с номинальной зарплатой в сфере IT на уровне 368 тысяч рублей.

Всего список учитывает данные по 100 городам России, в их число вошли столицы регионов и самые населенные города субъектов страны. Замыкают его Владикавказ (74 тысячи рублей в сфере "Энергетика"), Магас и Элиста (по 69 тысяч рублей на госслужбе).

При подготовке рейтинга специалисты отталкивались от данных официальной статистики за первые три месяца 2026 года. Напомним, что в аналогичном рейтинге по итогам 2025 года Петербургу досталось 17-е место.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру