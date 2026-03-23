Петербург занял 17-е место по величине зарплат в отраслях

В рейтинге российских регионов по величине отраслевых зарплат в 2025 году Петербург занял 17-е место, сообщило 23 марта РИА "Новости" по результатам проведенного исследования. Ведущей отраслью в Северной столице назвали IT-сферу, среднемесячная зарплата в ней составила 181 тысячу рублей.

Первое место отошло Сахалинской области, где сотрудники сектора "Добыча нефти и газа" в среднем зарабатывали по 328 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте оказалась Москва, в столице наивысшие зарплаты были у работников, занятых оказанием финансовых услуг. Они в среднем получали по 310 тысяч рублей в месяц. На третьем месте с зарплатой в 286 тысяч рублей оказалась Амурская область, где такой заработок получали занятые в химической промышленности сотрудники.

Ленинградская область заняла в рейтинге 32-е место. Там самой высокооплачиваемой сферой стала химическая промышленность со средним заработком в размере 137 тысяч рублей в месяц.

Замыкает рейтинг Ингушетия, где самой высокооплачиваемой отраслью стала госслужба. Там среднемесячная зарплата в прошлом году составила 61 тысячу рублей. Предпоследнее место отошло Кабардино-Балкарии, где госслужащие зарабатывали по 67 тысяч рублей ежемесячно. По 68 тысяч рублей в месяц получали работники сухопутного транспорта в Чечне и госслужащие в Дагестане.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2025 года средняя номинальная заработная плата в Петербурге превысила 168 тысяч рублей. Как отмечали в Петростате, по сравнению с ноябрем реальная заработная плата с учетом потребительских цен выросла на 43,8%.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру