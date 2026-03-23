Суд обратил в доход государства активы Галицкого* на 8 млрд рублей

Тверской суд Москвы 23 марта обратил в доход государства недвижимость и денежные средства предпринимателя Александра Галицкого*, а также имущество, оформленное на связанных с ним лиц, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Речь идет о банковских счетах с суммой свыше 7 млрд рублей, а также о недвижимости в Москве и Подмосковье, включая квартиру, машино-места, загородный дом с хозяйственными постройками и земельный участок. Совокупная стоимость объектов недвижимости оценивается более чем в 1 млрд рублей. Также суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, признав Галицкого* и принадлежащий ему фонд экстремистским объединением.

Генпрокуратура подала иск 11 марта. Представители Генпрокуратуры уверены, что предприниматель и основанная им корпорация причастны к незаконной деятельности, угрожающей национальной безопасности страны. Надзорное ведомство сообщило ТАСС, что фонд Галицкого* связан с финансированием структур, поддерживающих вооруженные силы Украины. Уход бизнесмена из непосредственного руководства компании в 2022 году представители Генпрокуратуры считают формальностью. По их мнению, он продолжает управлять и контролировать деятельность организации.

Адвокат Галицкого* Кира Корума сообщила "Ведомостям", что в материалах дела указаны все доказательства невиновности Галицкого*, а также информация о финансовых операциях фонда, согласно которым компания с 2021 года не инвестировала средства в организации, имеющие связь с вооруженными силами какой-либо страны. Сторона защиты не согласилась с решением суда и планирует обжаловать его.

Галицкий* является венчурным инвестором и основателем компаний "ЭЛВИС-Плюс". В 2008 году он создал венчурный фонд, специализирующийся на инвестициях в технологические компании, включая проекты программного обеспечения и искусственного интеллекта. Фонд работает на международном рынке, в том числе с организациями из Европы и США, помогая начинающим технологическим компаниям выходить на глобальный уровень. *Александр Галицкий признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ.

