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Новости 10 июня 2026, 11:04

Кинотеатр "Аврора" собираются отреставрировать за 524 млн рублей

фото ЗакС политика Кинотеатр "Аврора" собираются отреставрировать за 524 млн рублей

На реставрацию кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте собираются потратить до 524,5 млн рублей, следует из данных сайта государственных закупок. Финансировать работы будут из городского бюджета. Кинотеатр разместил закупку 9 июня. Закончить реставрационные работы нужно будет в октябре 2028 года. 

Подрядчику предстоит восстановить не только здание кинотеатра, но и "Дом жилой страхового общества "Саламандра и др." на Караванной улице. Предполагается, что в зданиях отреставрируют фасады и интерьеры, установят системы электроснабжения и электроосвещения, охранную сигнализацию, а также благоустроят территорию кинотеатра.

Финансирование реставрации пройдет в три этапа. В 2026 году на восстановление "Авроры" собираются потратить 16,5 млн рублей, в 2027 году - 195,9 млн рублей, в 2028 году - 312 млн рублей.

О реставрации кинотеатра ранее заявлял вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, работы стартуют осенью 2026 года. Он также сообщил, что в залах кинотеатра установят новое оборудование, заменят все инженерные конструкции, а скульптуру "Аврора на бочке" перенесут в фойе, где она находилась в начале XX века. 

Здание кинотеатра "Аврора" построили в 1913 году. Это один из старейших кинотеатров России. Он не прекращал работу во времена блокады Ленинграда. В последний раз масштабные реставрационные работы проводились в кинотеатре в 1998 году.

В конце мая на сайте госзакупок появилась закупка о реставрации Думской башни в центре Петербурга. На это готовы потратить до 1,28 млрд рублей. Завершить реставрационные работы планируют до конца 2028 года. 

Дарья Нехорошева / Фото: КГИОП


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 






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