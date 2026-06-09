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Новости 9 июня 2026, 17:08

Депутата от "Яблока" из Пскова оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

фото ЗакС политика Депутата от "Яблока" из Пскова оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

Опочецкий районный суд Псковской области оштрафовал заместителя председателя регионального отделения "Яблока" и депутата Пустошкинского окружного собрания Светлану Василькову на тысячу рублей по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП), сообщили 9 июня в пресс-службе партии. В объединении утверждают, что "яблочницу" оштрафовали за пост, опубликованный на чужой странице в сети Facebook*.

Административный протокол на Василькову составили накануне. В тот же день ее оштрафовали. Причиной послужила публикация с фотографией политика и оппозиционера Алексея Навального** от 2016 года. "Яблочница" заявила на суде, что пост разместил аккаунт, который ей не принадлежит. По ее словам, она не заходила в эту соцсеть уже несколько лет.

В протоколе указано чужое имя в названии страницы, сообщили в пресс-службе партии. Суд вынес решение, основываясь на материалах полицейских и неких "иных документах", не упомянутых в постановлении суда.

Василькова состоит в партии с 2012 года. Она более 14 лет заседает в Пустошкинском окружном собрании Псковской области. В период с 2019 по 2022 год находилась на посту главы Пустошкинского района. Является председателем Юго-Западного местного отделения Псковского регионального штаба партии и зампредом Псковского реготделения "Яблока".

Ранее по статье о демонстрации экстремистской символики оштрафовали депутатов от "Яблока" из Карелии Дмитрия Рыбакова и Эмилию Слабунову. По той же статье протоколы составляли на депутата Законодательного собрания Петербурга от фракции "Яблоко" Александра Шишлова, его коллегу Ольгу Штанникову и лидера партии Николая Рыбакова. Последний решил обжаловать штраф в Верховном суде.

Неделю назад фракция "Яблока" в Заксобрании Петербурга начала готовить федеральную инициативу об отмене запрета на участие в выборах для лиц, признанных виновными в демонстрации экстремистской символики. Сейчас граждане, привлеченные к ответственности по этой статье, не могут баллотироваться на выборах любого уровня в течение года после вступления решения суда в силу. О деталях законопроекта "яблочников" читайте в материале ЗАКС.Ру.

* Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальной сетью Facebook, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов.

Екатерина Гусева / Фото: Псковское "Яблоко"


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