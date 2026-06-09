Депутата от "Яблока" из Пскова оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

Опочецкий районный суд Псковской области оштрафовал заместителя председателя регионального отделения "Яблока" и депутата Пустошкинского окружного собрания Светлану Василькову на тысячу рублей по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП), сообщили 9 июня в пресс-службе партии. В объединении утверждают, что "яблочницу" оштрафовали за пост, опубликованный на чужой странице в сети Facebook*.

Административный протокол на Василькову составили накануне. В тот же день ее оштрафовали. Причиной послужила публикация с фотографией политика и оппозиционера Алексея Навального** от 2016 года. "Яблочница" заявила на суде, что пост разместил аккаунт, который ей не принадлежит. По ее словам, она не заходила в эту соцсеть уже несколько лет.

В протоколе указано чужое имя в названии страницы, сообщили в пресс-службе партии. Суд вынес решение, основываясь на материалах полицейских и неких "иных документах", не упомянутых в постановлении суда.

Василькова состоит в партии с 2012 года. Она более 14 лет заседает в Пустошкинском окружном собрании Псковской области. В период с 2019 по 2022 год находилась на посту главы Пустошкинского района. Является председателем Юго-Западного местного отделения Псковского регионального штаба партии и зампредом Псковского реготделения "Яблока".

Ранее по статье о демонстрации экстремистской символики оштрафовали депутатов от "Яблока" из Карелии Дмитрия Рыбакова и Эмилию Слабунову. По той же статье протоколы составляли на депутата Законодательного собрания Петербурга от фракции "Яблоко" Александра Шишлова, его коллегу Ольгу Штанникову и лидера партии Николая Рыбакова. Последний решил обжаловать штраф в Верховном суде.

Неделю назад фракция "Яблока" в Заксобрании Петербурга начала готовить федеральную инициативу об отмене запрета на участие в выборах для лиц, признанных виновными в демонстрации экстремистской символики. Сейчас граждане, привлеченные к ответственности по этой статье, не могут баллотироваться на выборах любого уровня в течение года после вступления решения суда в силу. О деталях законопроекта "яблочников" читайте в материале ЗАКС.Ру.

* Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальной сетью Facebook, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов.

Екатерина Гусева / Фото: Псковское "Яблоко"