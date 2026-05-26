Депутата от "Яблока" в Карелии оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

В Республике Карелия суд 26 мая оштрафовал на тысячу рублей руководителя фракции "Яблоко" в Петрозаводском городском совете, члена федерального бюро партии Дмитрия Рыбакова по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила член фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Карелии Эмилия Слабунова. Решение суда планируют обжаловать.

Причиной составления административного протокола стали три некие публикации в соцсетях "яблочника" от 2020 года, однако Слабунова утверждает, что спорного контента на ресурсах ее соратника нет.

Рыбакова задержали вечером накануне. Ночь он провел в отделе полиции. В день задержания в пресс-службе партии уточняли, что у Рыбакова проблемы со здоровьем и он нуждается в регулярном приеме лекарств, которых на тот момент у него не оказалось. В связи с этим полицейские отвезли депутата домой, разрешили забрать медикаменты и предметы первой необходимости, после чего доставили обратно в отдел до решения суда.

Рыбаков состоит в партии с 2006 года. В период с 2008 по 2019 год он являлся членом бюро "Яблока". Сейчас депутат состоит в Федеральном совете партии, а также входит в региональный совет Карельского отделения "Яблока". В 2021 году он прошел в Петрозаводский горсовет по списку партии. Помимо депутатской деятельности, он также работает старшим научным сотрудником в Институте геологии Карельского научного центра Российской академии наук с 1987 года.

Месяц назад Петрозаводский городской суд также оштрафовал на тысячу рублей карельского депутата Эмилию Слабунову по статье о демонстрации экстремистской символики за публикацию в социальных сетях. В апреле 2026 года протокол по этой статье также составили на депутата Законодательного собрания Петербурга от фракции "Яблоко" Александра Шишлова. После он сложил мандат. До этого за демонстрацию запрещенной символики штрафовали депутата городского парламента Ольгу Штанникову и лидера партии "Яблоко" Николая Рыбакова, который намерен обжаловать административный штраф в Верховном суде.

Выборы депутатов Петрозаводского городского совета в Республике Карелия запланированы на сентябрь 2026 года. Лица, привлеченные к ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики, не могут баллотироваться на выборах любого уровня в течение года.

Екатерина Гусева / Фото: Николай Рыбаков