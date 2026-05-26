РКН опроверг сообщения о сборе у операторов IP-адресов абонентов

Роскомнадзор назвал недостоверными сведения о сборе IP-адресов пользователей у операторов связи, сообщил 26 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По словам представителей РКН, данные об абонентах не собираются и не передаются. Соответствующая информация сегодня распространились в СМИ.

"В связи с появившимися в СМИ недостоверными публикациями информируем, что сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведется. В соответствии с приказом Роскомнадзора № 51 от 28 февраля 2025 г. операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию", - говорится в сообщении представителей РКН (цитата по ТАСС).

Ранее "Известия" заявляли, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи якобы за непредоставление данных об IP-адресах пользователей. По версии издания, информация об абонентах была необходима для предотвращения компьютерных атак, в том числе DDoS-атак, а также для обеспечения безопасности.

