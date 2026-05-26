Смольный назвал места перекрытий движения в дни ПМЭФ

Власти Петербурга введут ограничения движения транспорта в связи с проведением Петербургского международного экономического форума, который пройдет в городе с 3 по 6 июня, сообщили в городской администрации. На время ПМЭФ в Северной столице ограничат остановку автомобилей, перекроют ряд улиц, а также введут запрет на движение грузового транспорта на нескольких магистралях. Период ограничений продлится с 29 мая по 7 июня.

Первые корректировки в движении транспорта начнут действовать с 29 мая. До 7 июня остановку запретят на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской, Внуковской и Соколиной улицах в районе Пулково. На тот же период движение полностью перекроют на Стартовой улице от Быковской до Внуковской улицы, а также на отдельных участках Домодедовской и Внуковской улиц.

С 31 мая до 7 июня запрет на остановку автомобилей введут на ряде улиц в центре Петербурга. Ограничения затронут участки улицы Марата рядом с отелем "Гельвеция", Михайловской улицы у Grand Hotel Europe, часть Итальянской улицы у Михайловского сквера, Малую Морскую улицу, где находится гостиница "Петро Палас Отель", дорогу у Исаакиевской площади, Лиговский проспект возле Crown Hotel, Владимирский проспект, набережную Мойки, Вознесенский проспект, а также другие участки в Адмиралтейском и Центральном районах. В этот период ограничения также коснутся Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.

Кроме того, с 1 июня по 7 июня на ряде дорог сузят проезжую часть. Ограничения введут на дороге в аэропорт, Пулковском шоссе, Петербургском шоссе и Усть-Славянском шоссе. С 2 июня аналогичные меры начнут действовать на улицах в центре города, в том числе в переулке Антоненко возле Мариинского дворца, комитета по образованию и гостиницы "Лотте", на Стремянной улице рядом с отелем "Коринтия" и набережной Мойки у Исаакиевской площади.

В период с 3 июня ограничения введут в районе Замковой и Кленовой улиц у Михайловского замка. С полуночи там запретят остановку транспорта, а с 15 часов до конца суток движение автомобилей полностью перекроют.

С 2 по 6 июня в Петербурге также ограничат движение грузовиков массой более 3,5 тонны. Запрет будет действовать на Пулковском и Петербургском шоссе, Витебском и Митрофаньевском шоссе, Предпортовой и Автомобильной улицах. Ограничения затронут и участок КАД от Ропшинского шоссе до Софийской улицы.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ в 2026 году составит 1,6 млн рублей — на 200 тысяч рублей больше, чем прежде. Суточная стоимость проживания в самом дорогом номере на время проведения форума достигает почти 900 тысяч рублей.

Страной‑гостем выступит Саудовская Аравия. Форум посетят иностранные делегации из Китая, Египта, Узбекистана, Бразилии, Лаоса, Филиппин и других стран. Среди ожидаемых гостей — представитель властей США, глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук, а также член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру