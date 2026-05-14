Новости 14 мая 2026, 10:59

Стоимость участия в ПМЭФ вырастет до 1,6 млн рублей

С 19 мая участие во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума будет стоить 1,632 млн рублей, сообщило РИА Новости. Ранее за участие в ПМЭФ необходимо было заплатить 1,454 млн рублей.

За эту сумму можно также посещать зоны делового общения. Однако участвовать в пленарном заседании, на котором выступит президент Владимир Путин, и отдельных мероприятиях ПМЭФ можно только по специальному приглашению. Также возможно ограниченное участие только в событиях, запланированных на первый день форума - 3 июня. Оно будет стоить 66 тысяч рублей.

В январе на сайте форума появилась информация, что в 2026 году начальная цена участия в ПМЭФ составляла 1,092 млн. С 17 марта цену подняли до 1,454 млн рублей. В 2025 году начальная стоимость участия в форуме составила 990 тысяч рублей, однако в апреле выросла до 1,3 млн. 

ПМЭФ в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". В статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. В форуме будет участвовать президент Владимир Путин. 

Стоимость участия Петербурга в ПМЭФ в 2026 года выросла вдвое по сравнению с 2025 годом и превысила 200 млн рублей. Предполагается, что на стенде одновременно смогут находиться до 500 человек. На территории предусмотрены конгрессная зона, съемочный павильон, закрытая зона переговоров и другие объекты.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


