В дни ПМЭФ проживание в самом дорогом номере стоит почти 900 тысяч рублей

Стоимость проживания в самом дорогом номере во время Петербургского международного экономического форума составляет 898 240 рублей за ночь, сообщило РИА "Новости". Номер рассчитан на одного постояльца. При размещении двух человек стоимость проживания превышает 902 тысячи рублей. Информагентство не уточняет название самого дорогого отеля, в котором можно остановиться в дни форума.

Номер оборудован декоративным камином. Также для постояльцев предусмотрены спальня с ортопедическим матрасом, гостевые туалет и ванная комната, а также завтрак со шведским столом.

Самый дешевый номер, в котором можно остановиться во время ПМЭФ, стоит 10 тысяч рублей за ночь при одноместном размещении и 11,2 тысячи рублей при двухместном. Постояльцы могут воспользоваться мини-кухней и обеденной зоной.

Организаторы форума предоставляют участникам возможность забронировать отели в Петербурге по специальным тарифам. Для бронирования доступны 38 гостиниц.

В середине мая стоимость участия в ПМЭФ выросла с 1,4 до 1,6 млн рублей. Форум пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. Президент Владимир Путин выступит на форуме.

