ЛДПР вступилась за скалодром "Северная стена" в Петербурге

Представители петербургской ЛДПР посетили скалодром "Северная стена" после обращения горожан в проект "Буду жаловаться ЛДПР", чтобы на месте оценить ситуацию с возможным закрытием площадки и пообщаться с представителями спортивного сообщества, рассказал заместитель координатора городского отделения партии Александр Устименко. Видеоматериал о посещении площадки и собственном восхождении на стену скалодрома он опубликовал в своих социальных сетях. Ранее директор "Северной стены" Игорь Антышев сообщил о невозможности продлить договор аренды помещения, расположенного на территории спортивно-оздоровительного комплекса МЧС. Договор действует до 21 мая 2026 года.

"Закрытие скалодрома может серьезно ударить по развитию скалолазания в городе. Спортсмены и тренеры говорят о том, что полноценных площадок такого уровня в Петербурге немного, а потеря "Северной стены" станет серьезной проблемой для сотен людей, связанных со спортом", — написал Устименко.

В ЛДПР начали сбор подписей под петицией в защиту объекта и направили обращения губернатору Александру Беглову, министру спорта Михаилу Дегтяреву и министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову. В обращениях представители партии просят федеральные и региональные власти оказать поддержку "Северной стене", оставить проекту прежнее помещение или посодействовать в поиске альтернативной площадки для скалодрома.

"Уверен, что со стороны федеральных министерств и руководства города будет оказано необходимое содействие для поиска взвешенного решения. Петербург должен оставаться кузницей профессиональных спортсменов мирового уровня и сохранять инфраструктуру, необходимую для их подготовки", — говорится в публикации Устименко.

"Северная стена" находится на улице Фучика рядом со станцией метро "Бухарестская" во Фрунзенском районе. В 2017 году скалодром заключил девятилетний договор на помещение в спортивно‑оздоровительном комплексе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти с подведомственной главку организацией. Теперь продлить соглашение нельзя, поскольку по закону министерство не вправе сдавать в аренду федеральное имущество. Судя по информации из соцсетей площадки, скалодром открыт только до 19 мая 2026 года. При этом вторая база для скалолазания у станции метро "Петроград­ская" продолжит работу в прежнем режиме.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Устименко