Бывшую промзону в Колпино обустроят за 4,5 млрд рублей

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение организации "Фонд капитального строительства и реконструкции" на подготовку территории на северо-востоке Колпино, сообщил 18 мая "Деловой Петербург". Работы стоимостью 4,5 млрд рублей выполнит компания "МегаМейд", которой предстоит проложить инженерные сети и построить три новые улицы протяженностью почти два километра в бывшей промышленной зоне. Разрешение действует до октября 2028 года. Обязательства по контракту планируют выполнить к концу того же года.

Подрядчику предстоит оборудовать территорию сетями водоотведения, электро- и теплоснабжения, связи и наружного освещения, а также реконструировать и построить улично-дорожную сеть. В проект вошли участок Загородной улицы длиной около 600 метров и две новые улицы — Василия Кудрявцева и Георгия Водопьянова общей протяженностью более 1,2 километра.

Территория бывшей промзоны уже начала застраиваться жильем. Сейчас здесь возводят жилой комплекс "Квартал Заречье". Рядом также планируется строительство еще одного жилого дома. Кроме того, проект предусматривает школу на 550 мест, детский сад на 160 мест и центр паллиативной медицинской помощи. Согласно проекту планировки, утвержденному в 2014 году, в квартале могут появиться еще десять многоквартирных домов, станция скорой помощи и несколько паркингов.

В апреле 2026 года власти Петербурга обсуждали вопрос благоустройства детского пляжа на берегу реки Ижоры в Колпино. Местная администрация планирует привести территорию в порядок до ноября 2026 года. Здесь собираются обновить зеленые зоны, установить тихие зоны для отдыха, кабинки и лежаки.

