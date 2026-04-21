Беглов и Руденя обсудили благоустройство пляжа в Колпино

Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Александр Беглов 21 апреля обсудили вопрос благоустройства детского пляжа в Колпино при рассмотрении обращений петербуржцев в адрес президента Владимира Путина, сообщили в Смольном. Просьбу подала многодетная жительница города, которая пожаловалась на состояние прибрежной территории на Красной улице.

Площадь детского пляжа на берегу реки Ижоры составляет почти восемь тысяч квадратных метров. Состояние территории не соответствует современным требованиям, отметили в Смольном. Там нет лежаков, мест для переодевания, урн и других элементов благоустройства. Сама территория прилегает к памятнику культурного наследия "Заводы Ижорские Адмиралтейские" — одному из старейших промышленных предприятий в границах Петербурга.

"Александр Беглов проинформировал полпреда, что администрации Колпинского района поручено принять меры по благоустройству прибрежной зоны детского пляжа и доложить о выполнении до 10 ноября 2026 года", — отметили в пресс-службе губернатора.

Планируется, что пляж озеленят и создадут тихие зоны для отдыха. Там же установят лежаки, кабинки для переодевания, навесы и урны, а заодно проложат пешеходные дорожки. Для любителей спортивных игр организуют специальные площадки.

В предыдущий раз о встрече Беглова и Рудени Смольный сообщал 27 января. Тогда они вместе участвовали в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, приуроченной к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. В тот же день они сопровождали президента Владимира Путина, когда он возлагал цветы к братской могиле на кладбище.

