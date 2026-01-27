На Пискаревском кладбище Путин почтил память погибших в блокаду

Президент Владимир Путин возложил 27 января цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе торжественной церемонии он поднялся по ступеням монумента "Мать-Родина" вслед за солдатами почетного караула, принесшими венок к подножию памятника.

"Глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина", почтив память погибших ленинградцев и защитников города", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также в канале Кремля в MAX появилась видеозапись, на которой Путин возлагает букет к братской могиле на кладбище. Оператор снял, как президент кладет цветы. Поодаль за действиями главы государства следят полпред главы государства в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Александр Беглов.

Ранее стало известно о том, что Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Обе церемонии приурочены к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль (скриншот видео)