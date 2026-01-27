Путин возложил цветы на Невском пятачке

Президент Владимир Путин побывал 27 январе на Невском пятачке, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе церемонии глава государства возложил букет цветов к мемориалу "Рубежный камень".

Мероприятие состоялось в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. К Невскому пятачку президент приезжал и год назад. На этом месте шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная армия сдерживала немцев в годы Великой Отечественной войны.

Траурная церемония состоялась во вторник на Пискаревском мемориальном кладбище, участие в ней приняли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Александр Бельский и генеральный прокурор Александр Гуцан. Также с минуты молчания в память о погибших в годы блокады началось заседание Государственной думы.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль (скриншот видео)