Заседание Госдумы начали с минуты молчания в память о жертвах блокады Ленинграда

Депутаты Государственной думы начали пленарное заседание 27 января с минуты молчания в память о погибших в годы блокады Ленинграда. Сегодня в России отмечается 82-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"События 82-летней давности, с одной стороны, кажутся далекими, а с другой — мы с вами видим, что многие государства Европы поддерживают неонацистов так же, как поддерживали в тридцатые годы Гитлера, а потом стали заложниками этой идеологии. Нам необходимо сделать всё для того, чтобы не повторилась история", – обратился к депутатам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Петербурге в годовщину освобождения города от блокады проходят траурные мероприятия. Петербуржцы возлагают цветы, в частности, на Пискаревском мемориальном кладбище. Там же сегодня был губернатор Петербурга Александр Беглов, а также члены правительства и депутаты Законодательного собрания. Ожидается, что Пискаревское кладбище также посетит президент Владимир Путин.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Во время судебного процесса стало известно, что в годы блокады погибли не менее 1 093 842 человек.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру