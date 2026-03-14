Смольный продлил аренду пышечной на Большой Конюшенной на три года

Власти Петербурга продлили договор аренды помещения исторической пышечной на Большой Конюшенной, сообщили в Смольном 14 марта. Заведение сохранит площадку как минимум на ближайшие три года. Пышечная работает в центре Петербурга с 1958 года и считается одной из гастрономических достопримечательностей исторической части города.

"Сохраняя историческое наследие Петербурга, наши памятники и архитектурные шедевры, мы оберегаем и менее заметные, но значимые для людей объекты. Такие, как знаменитая ленинградская пышечная на Большой Конюшенной, бывшей улице Желябова. Вкус её пышек помнят несколько поколений горожан. Это частичка Ленинграда, нашей живой истории", - передает слова губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города добавил, что заведение включено в городской перечень объектов, признанных ценными для жителей Петербурга. Кроме того, помещение пышечной находится в здании "Дома французской реформатской церкви с дворовыми флигелями", которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В прошлом пышечная на Конюшенной неоднократно сталкивалась с трудностями. Так, 20 лет назад городские власти уже отказывали предпринимателям в продлении аренды помещения в центре Петербурга. Тогда за общепит заступилась губернатор Валентина Матвиенко. После ее поручения в 2007 году договор аренды заключили на десять лет. Позже Смольный продлил соглашение на меньшие сроки.

