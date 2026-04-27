Путин вручил орден Почета федерации дзюдо Петербурга

Президент Владимир Путин в ходе визита в Петербург 27 апреля вручил орден Почета президенту региональной федерации дзюдо Михаилу Рахлину, сообщили в пресс-службе Кремля. Награда стала знаком признания заслуг коллектива в популяризации дзюдо в России.

Церемония состоялась в многофункциональной спортивной школе олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина, который был тренером Путина по дзюдо. В своем выступлении президент поздравил спортсменов с юбилеем федерации, а также упомянул своего наставника. Он также выразил радость в связи с ростом интересующихся дзюдо.

"Немало ленинградцев и петербуржцев, занимавшихся дзюдо, добиваются не только в спорте, но и в общественной жизни, в военном деле, в бизнесе успехов, и это, думаю, закономерно", — подчеркнул он.

В ответ Михаил Рахлин поблагодарил президента за высокую оценку и рассказал об истории этого вида спорта в Ленинграде, а затем и в Петербурге. Также он заявил, что смотрит с оптимизмом в будущее дзюдо в городе.

Федерация дзюдо Петербурга была награждена орденом Почета в соответствии с указом президента от 3 сентября 2025 года.

Ранее Путин выступил на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце, где призвал слушателей не зацикливаться на запретах. Также он заявил, что выборная кампания не должна отражаться на повседневной работе парламентариев.

