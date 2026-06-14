В России разработали меры защиты подростков от деструктивного контента

Правительство России утвердило меры повышения информационной безопасности несовершеннолетних. С соответствующим документом ознакомился ТАСС. Меры направлены на профилактику правонарушений и защиту детей и подростков от деструктивного контента. Нововведения будут действовать до 2036 года.

В стране собираются внедрять единые подходы к защите подростков, а также проводить индивидуальные профилактические работы с несовершеннолетними, которые распространяли запрещенный контент. Планируется, что с подростками будет работать наставник — ученик старших классов, студент или волонтер.

Концепция предусматривает дополнительное обучение педагогов, психологов и социальных работников. Специалистам объяснят, как предотвратить вовлечение несовершеннолетних в деструктивные группы.

Предполагается, что меры снизят долю повторных преступлений среди подростков. Контролировать исполнение новых требований будет Министерство просвещения, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Росмолодежь и другие ведомства.

В начале апреля уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила, что подростковая преступность в городе выросла на 45% по сравнению с 2025 годом. По ее словам, несовершеннолетние нарушают закон ради легкого заработка.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру