ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14 июня 2026, 11:52

В России разработали меры защиты подростков от деструктивного контента

фото ЗакС политика В России разработали меры защиты подростков от деструктивного контента

Правительство России утвердило меры повышения информационной безопасности несовершеннолетних. С соответствующим документом ознакомился ТАСС. Меры направлены на профилактику правонарушений и защиту детей и подростков от деструктивного контента. Нововведения будут действовать до 2036 года. 

В стране собираются внедрять единые подходы к защите подростков, а также проводить индивидуальные профилактические работы с несовершеннолетними, которые распространяли запрещенный контент. Планируется, что с подростками будет работать наставник — ученик старших классов, студент или волонтер.

Концепция предусматривает дополнительное обучение педагогов, психологов и социальных работников. Специалистам объяснят, как предотвратить вовлечение несовершеннолетних в деструктивные группы.

Предполагается, что меры снизят долю повторных преступлений среди подростков. Контролировать исполнение новых требований будет Министерство просвещения, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Росмолодежь и другие ведомства.

В начале апреля уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила, что подростковая преступность в городе выросла на 45% по сравнению с 2025 годом. По ее словам, несовершеннолетние нарушают закон ради легкого заработка. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама