Подростковая преступность в Петербурге выросла на 45%

Уровень подростковой преступности в Петербурге вырос на 45% по сравнению с 2025 годом, заявила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина на заседании Законодательного собрания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Омбудсмен добавила, что по сравнению с 2024 годом увеличилось количество правонарушений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью, при этом наблюдается тенденция на снижение возраста преступников.

– Впервые за пять лет на 20% возросла криминальная активность подростков младших возрастных групп, тех, кто не привлекается в России к уголовной ответственности, – заявила Митянина.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что несовершеннолетние совершают преступления ради легкого заработка. Под влиянием злоумышленников они крадут деньги или организовывают теракты.

К примеру, в феврале и марте в Петербурге произошло несколько случаев поджога АЗС несовершеннолетними. Подростки действовали по указу неизвестных.

