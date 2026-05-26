Ночью в Ленобласти объявляли угрозу БПЛА

В ночь с 25 на 26 мая в Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Режим воздушной опасности действовал почти два часа — с 1:12 до 3:27. По словам Дрозденко, БПЛА ликвидировали на подлете к границам Ленобласти.

Во время воздушной опасности жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. По информации сервиса Downdetector, за прошедшие сутки на проблемы со связью и медленную загрузку медиафайлов пожаловались свыше 1,4 тысячи петербуржцев.

Судя по данным Росавиации, аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме. Из регионов СЗФО ограничения на отправку и прием воздушных судов вводились в Пскове. В 5:06 аэропорт возобновил работу в прежнем режиме.

В ночь с 25 на 26 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областей, а также в небе над Республикой Крым.

Режим воздушной опасности в Ленобласти ранее объявляли 23 мая. Тогда угроза атаки БПЛА действовала в Киришском районе. После Дрозденко сообщил об одном сбитом беспилотнике в регионе.

