Угрозу БПЛА объявили в Киришском районе Ленобласти

Днем 23 мая в воздушном пространстве Киришского района Ленинградской области объявили угрозу БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Уведомление о воздушной опасности поступило в 12:12.

Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. По статистике сервиса Downdetector, петербуржцы пожаловались на медленную загрузку сайтов и неполадки со связью порядка 1,6 тысячи раз. Судя по данным Росавиации, на момент публикации заметки аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

В ночь с 22 на 23 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 348 беспилотников в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны. Утром 23 мая в пресс-службе ведомства также сообщили о 17 сбитых БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей.

Накануне в воздушном пространстве Ленобласти ликвидировали три беспилотника. По данным Минобороны, в ночь с 21 на 22 мая атаку БПЛА также отражали в небе над Петербургом. Жителей города предупреждали об ограничениях мобильного интернета в целях безопасности.

Обновление: В 14:19 режим воздушной опасности в Ленобласти сняли. Дрозденко сообщил об одном сбитом беспилотнике. В результате атаки никто не пострадал.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру