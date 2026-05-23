В отдел полиции после проверки магазинов "Перекрестка" доставили 71 мигранта

Сотрудники полиции, миграционной службы, спецполка и Росгвардии провели рейд в 35 торговых точках ретейлера X5, в том числе в магазинах сети "Перекресток" в Приморском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили 23 мая в пресс-службе регионального ГУ МВД. Силовики проверили почти 300 человек, 71 из которых - иностранцы. По итогам рейда всех мигрантов доставили в отдел полиции для изучения документов и сопоставления сведений о сотрудниках магазинов с базой данных.

Правоохранители проверяли наличие мер безопасности в торговых точках и обнаружили несколько фактов нарушений в работе охранников магазинов. После рейда силовики составили 12 административных протоколов по статье о незаконной охранной деятельности (20.16 КоАП РФ).

Полицейские регулярно проводят профилактические рейды для выявления нарушений миграционного законодательства и контроля безопасности на объектах массового пребывания людей. В четверг силовики провели рейд на строительных объектах в Петроградском районе Петербурга и в Ломоносовском районе Ленобласти. По итогам проверки 24 мигранта привлечены к административной ответственности. На двоих иностранцев составили протоколы по статье о нарушении правил пребывания в России.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)