Полицейские проверили 126 иностранцев на стройках в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники регионального ГУ МВД провели миграционные рейды на строительных объектах в Петроградском районе Петербурга и в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проверили документы у 126 иностранцев, 24 из которых работали нелегально. Их привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России.

Также полицейские установили, что два иностранных гражданина нарушали правила пребывания в стране. Их привлекли к административной ответственности по статье о нарушении режима проживания в России (ст. 18.8 КоАП).

Полицейские заинтересовались представителями юридических лиц, которые незаконно привлекали иностранцев к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП). Нарушителям грозит наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности.

Несколькими днями ранее силовики проверили около тысячи иностранных граждан в строительных городках на территории Усть-Луги в Кингисеппском районе Ленобласти. Нарушения миграционного законодательства выявили у 12 мигрантов. Троим иностранцам аннулировали патенты на работу.

