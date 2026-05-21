Угрозу БПЛА объявили в Лужском районе Ленобласти

В воздушном пространстве Лужского района Ленинградской области утром 21 мая объявили угрозу БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. Он также предупредил горожан о возможном понижении скорости мобильного интернета.

По состоянию на 11 утра 21 мая аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Среди регионов СЗФО ограничения на прием и отправку рейсов введены в Пскове, сообщает Росавицаия.

В ночь на 21 мая средства ПВО уничтожили 121 беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над территориями Калмыкии, Крыма и над акваторией Каспийского моря.

Воздушную опасность объявляли в Ленобласти 20 мая. Над регионом сбили три беспилотника. Тревогу объявляли дважды, режим воздушной опасности длился почти пять часов.

Обновление: Губернатор Александр Дрозденко объявил отбой беспилотной опасности в Лужском районе Ленобласти в 13:03. Атаки БПЛА на регион не произошло.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру