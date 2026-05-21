В МИД рассказали о заявках западных бизнесменов на участие в ПМЭФ

Представители делового сообщества из западных стран подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форме, но не распространяются об этом, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА "Новости". Он предположил, что иностранные бизнесмены не собираются выступать на форуме, однако планируют устанавливать контакты.

"Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума", - заявил Биричевский.

В мае информагентство сообщало, что депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер подтвердил получение приглашения для участия в ПМЭФ. Сейчас политик раздумывает над посещением мероприятия. Ранее другой член партии АдГ Штеффен Котре подтвердил РИА "Новости" свое участие в форуме.

Несколькими днями ранее стоимость участия в ПМЭФ в 2026 году выросла с 1,4 млн до 1,6 млн рублей. Проживание в самом дорогом номере во время форума будет стоить почти 900 тысяч рублей в сутки, выяснило информагентство.

ПМЭФ в 2026 году состоится с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. В форуме также будут участвовать делегации из Филиппин, Китая, Бразилии, Узбекистана и других стран.

