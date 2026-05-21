Бельский встретился с делегацией из Кыргызстана в Мариинском дворце

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 21 мая провел встречу с представителями Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики в Мариинском дворце. Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество и партнерские экономические инициативы. На встрече также присутствовали депутаты Всеволод Беликов, Вера Сергеева, Владимир Носов и Ольга Герасина.

Бельский заявил, что за 2025 год товарооборот между Россией и Кыргызстаном вырос в 1,5 раза и составил 400 млн долларов. Также председатель городского парламента отметил, представители Петербурга и Кыргызстана с уважением относятся к общей истории. Например, в Калининском районе есть сквер кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

"Наши вузы, предприятия и городские структуры уже давно работают в прямом контакте с киргизскими коллегами", - подчеркнул Бельский.

В последний раз спикер Заксобрания принимал делегацию из Кыргызстана в июле 2025 года. Тогда парламентарий отметил, что Россия и Кыргызстан собираются увеличить объем внутренней торговли до 5 млрд долларов.

Несколькими днями ранее Бельский с коллегами встретил делегацию из Вьетнама. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

