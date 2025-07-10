Бельский принял в Мариинском дворце делегацию из Кыргызстана

В здании Законодательного собрания Петербурга 10 июля состоялась встреча депутатов с делегацией из Киргизской Республики. Иностранную группу возглавлял председатель Бишкекского городского кенеша (парламента) Бекжан Усеналиев. Петербургский депутатский корпус представлял спикер парламента Александр Бельский, его коллеги Павел Крупник, Всеволод Беликов и Валерий Гарнец. От МИД на мероприятии присутствовал Максим Полетаев.

"Делегация Киргизской Республики посещает все мероприятия Межпарламентской ассамблеи. Для нас это очень важно, потому что народная дипломатия позволяет ближе и плотнее сотрудничать и работать. Между парламентами Санкт-Петербурга и Бишкека был подписан меморандум о взаимопонимании. Необходимо выработать дорожную карту, которая наполнит документ мероприятиями по сотрудничеству в сферах науки, образования, культуры и спорта", - приводит слова Бельского пресс-служба Заксобрания.

Спикер парламента Бельский отметил, что Россия и Киргизская Республика намерены увеличить объем внутренней торговли до 5 млрд долларов. В прошлом году этот показатель был на уровне 3 млрд. Как сообщают в Заксобрании, за первый квартал 2025 года товарооборот между странами вырос на 17%.

"Мы рады возможности ознакомится с опытом одного из ведущих представительных органов региональной государственной власти России. Сегодняшний визит – не только продолжение нашего конструктивного диалога, но и свидетельство общей заинтересованности в дальнейшем углублении межпарламентского сотрудничества", - рассказал Усеналиев.

Это уже вторая иностранная делегация в Законодательном собрании Петербурга за прошедшие две недели. В начале июля в стенах Мариинского дворца принимали законотворцев из Китая.

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга