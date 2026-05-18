Новости 18 мая 2026, 19:14

Бельский подписал Меморандум о взаимопонимании с представителями Вьетнама

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский и глава делегации из Вьетнама Фунг Тхи Хонг Ха 18 мая подписали Меморандум о взаимопонимании между петербургским парламентом и Народным советом Ханоя, сообщили в пресс-службе ЗакСа. Встреча прошла в Мариинском дворце. К ней также присоединились вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко, депутат городского парламента Александр Ходосок и заместитель председателя комитета по внешним связям Вячеслав Калганов. Сейчас в Петербурге проходит неделя Вьетнама. 

Спикер парламента отметил, что за время работы Заксобрание приняло более 50 делегаций из Вьетнама. Также в 2025 году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

"Петербург – лидер по количеству проводимых совместных мероприятий с вьетнамскими партнерами. Сотрудничество с Вьетнамом определено как стратегическое направление международной политики города. [...] Мы придаем особое значение народной, парламентской дипломатии. Укрепляем сотрудничество в сфере культуры, науки и образования," - прокомментировал Бельский.

Представители Вьетнама отметили, что власти Ханоя интересуются опытом Петербурга в сферах благоустройства, строительства метрополитена и развития речного транспорта.

В конце апреля Бельский встретился в Мариинском дворце с делегацией из Индонезии. Спикер Заксобрания отметил, что в парламенте ведутся работы по заключению партнерства между Петербургом и провинциями Бали и Восточной Явой. 

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга


Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Бондаренко Николай Леонидович 
Ходосок Александр Владимирович 






