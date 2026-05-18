"Единая Россия" выступила против блокировки соцсетей детям до 14 лет

Партия "Единая Россия" выступает против запрета доступа пользователям до 14 лет в социальные сети, сообщили 18 мая в пресс-службе ЕР. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Государственной думы по информационной политике, единоросс Сергей Боярский. По его словам, ограничение детям использования социальных медиа является "внутрисемейным" вопросом и не должно становиться предметом дискуссий политиков. Боярский отметил, что общество "устало от подобных инициатив".

"Родители разберутся сами. Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других "новаций" заняться чем-то более полезным", — цитируют Боярского в пресс-службе партии.

По мнению депутата, одним из эффективных инструментов борьбы с потреблением детьми некачественного и вредоносного контента может стать активное развитие отечественных цифровых сервисов и приложений.

Накануне депутат-единоросс Виталий Милонов также выступил против блокировок социальных сетей детям младше 14 лет. Решение об ограничении потребления информации должны принимать законные представители ребенка, считает Милонов.

Отметим, инициативу запрете соцсетей для подростков в Госдуме разрабатывали в апреле 2017 года. Проект предусматривал введение необходимой регистрации в социальных сетях по паспортным данным для подростков старше 14 лет, независимо от гражданства. Автором законопроекта выступил Милонов.

На прошлой неделе "Ведомости" сообщали о попытках "Единой России" смягчить риторику высказываний перед предстоящими выборами в Госдуму. По информации издания, депутатам рекомендовали расставить приоритеты в пользу позитивных инициатив, не связанных с ограничениями и запретами.

