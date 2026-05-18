Ленобласть усилит меры защиты от БПЛА во время ЕГЭ и ОГЭ

Власти Ленинградской области намерены усилить меры безопасности, в том числе из-за угроз атаки беспилотных летательных аппаратов, на период проведения ЕГЭ и ОГЭ, рассказали 18 мая в пресс-службе региональной администрации. С соответствующим заявлением выступила председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Ирина Кириллова. По словам чиновницы, правительство региона также планирует обеспечить стабильную подачу электричества и интернета.

"Конечно же, важна и прозрачность проведения и безопасность наших детей. [...] Также главам администраций муниципалитетов необходимо организовать работу штаба по обеспечению безопасности при проведении экзаменов в части создания дополнительных мер защиты при угрозе БПЛА, а также обеспечения бесперебойного электроснабжения и интернет-связи", — приводят слова Кирилловой в пресс-службе администрации Ленобласти.

По итогам проведения итогового сочинения в Ленинградской области все выпускники 11‑х классов получили допуск к сдаче ЕГЭ и практически все выпускники 9‑х классов — к сдаче ОГЭ. Глава комитета добавила, что на данный момент в регионе зарегистрированы свыше 19 тысяч девятиклассников, допущенных до ОГЭ. Более 6 тысяч выпускников 11-х классов планируют сдавать ЕГЭ.

На прошлой неделе начальник отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анна Грубская заявила, что Рособрнадзор рекомендовал регионам обсудить различные сценарии проведения экзаменов, "нарушающих безопасность на ЕГЭ". По ее словам, в случае воздушной опасности штаб продолжит свою работу, а ограничения мобильного интернета не станут препятствием для проведения экзамена. При отключении электричества на каждом пункте предусмотрены резервные источники электроснабжения.

Досрочный период проведения экзаменов проходил с 20 марта по 20 апреля. Основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ запланирован на даты с 1 по 19 июня.

