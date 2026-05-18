В Смольном ждут увеличение турпотока в Петербурге на 5% по итогам 2026 года

По итогам 2026 года туристический поток в Петербурге может увеличиться на 5% по сравнению с 2025 годом и составить примерно 13 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по развитию туризма Илья Баннов 18 мая во время пресс-конференции, посвященной подготовке российских регионов к летнему туристическому сезону, передает ТАСС. В 2025 году Петербург посетили около 12,4 млн гостей.

"Мы безусловно ждем большое количество гостей. [...] Мы прикладываем все усилия и искренне надеемся на то, что 2026 год будет как минимум не хуже. Мы надеемся на небольшой, но все-таки рост в пределах 5%", - заявил Баннов во время пресс-конференции.

Зампредседателя комитета по развитию туризма отметил, что летом 2026 года в Петербурге станет больше водных маршрутов. Для развития водного туризма построят новый причал в центральной части города.

В декабре 2025 года эксперты заявляли, что за год число туристов в Петербурге увеличилось на 7% за счет внутреннего турпотока. При этом поток туристов из-за границы в 2025 году уменьшился. Также эксперты отмечали рост интереса к автомобильным путешествиям в Петербурге и Ленобласти.

