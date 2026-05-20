Утром в Ленобласти сбили три БПЛА

В небе над Ленинградской областью утром 20 мая силы противовоздушной обороны перехватили и сбили три беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Тревогу объявляли дважды, режим воздушной опасности действовал почти пять часов — с 0:01 по 1:18 и с 4:37 по 8:13.

Жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. Со сбоями связи и медленной загрузкой медиафайлов столкнулись петербуржцы. Судя по данным сервиса Downdetector, за сутки от горожан поступило порядка 12 тысяч жалоб на работу мобильного интернета. За последний час на неполадки обратили внимание по крайней мере 636 раз.

В аэропорту Пулково дважды вводили временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Пассажиров предупредили о корректировке рейсов в Калининград. В 6:20 Пулково продолжил работу в штатном режиме. Из регионов СЗФО ограничения также действовали в аэропортах Пскова и Череповца.

По информации Минобороны, в ночь с 19 мая на 20 мая силы ПВО ликвидировали 273 БПЛА в небе над Ленинградской, Новгородской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территориями Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ленобласть регулярно подвергается атакам летательных аппаратов. Накануне Дрозденко сообщал о 9 ликвидированных БПЛА. Режим воздушной опасности длился в регионе свыше 11 часов.

