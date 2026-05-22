Хуснуллин обсудил с Бегловым строительство КАД-2

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин 22 мая провел рабочую встречу с губернатором Александром Бегловым по вопросу развития транспортной системы и строительства КАД-2 вокруг Петербурга. В совещании приняли участие вице-губернатор Николай Линченко, вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Барановский и председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Сейчас реализация КАД-2 находится на стадии объявления конкурса на разработку проекта планировки.

"Среди ключевых проектов — КАД-2, дальний скоростной обход, который находится на особом контроле у президента. Он разгрузит действующее кольцо, где интенсивность достигает 200 тысяч машин в сутки, и примет на себя транзит в том числе из портов Балтики, Архангельска и Мурманска. Это масштабная задача, которая кардинально изменит транспортную ситуацию в агломерации", — цитируют Хуснуллина в пресс-службе Смольного.

Зампред правительства подчеркнул, что КАД-2 является востребованным проектом из-за больших объемов перевозок и автомобильного трафика, проходящего через Петербург. Ленобласть стала одним из лидеров среди регионов по количеству введенного в эксплуатацию жилья, а агломерация двух субъектов занимает второе место по населению. В связи с этим строительство КАД-2 необходимо и позволит повысить транспортную доступность для жителей.

Беглов, в свою очередь, поблагодарил правительство России за помощь в строительстве дороги, в частности, за поддержку с возведением моста через Большую Неву в районе города Отрадное, который включен в проект будущей Кольцевой дороги.

"Для нас важно, что федеральный центр оказывает содействие в решении транспортных проблем агломерации. Ввод КАД-2 окажет колоссальное влияние на её развитие и даст комплексный эффект", — приводят слова Беглова в пресс-службе городской администрации.

Проект КАД‑2 стартовал в 2024 году, чтобы разгрузить действующую Кольцевую автодорогу и оптимизировать транспортные потоки в агломерации. Изначально строительство планировали начать в 2026 году, а первый этап, предусматривающий соединение трассы М‑11 "Нева" с Мурманским шоссе — запустить в 2028 году. Однако реализацию северного участка отложили по требованию властей Ленобласти, которая не согласилась с трассировкой. В октябре 2025 года президент Владимир Путин поддержал предложение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко изменить трассировку второго этапа КАД‑2.

Ранее днем журналисты сообщали, что Хуснуллина видели в компании Беглова рядом с бассейном Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта на улице Декабристов. По информации СМИ, Беглов и Хуснуллин обсуждали возможное строительство вестибюля станции метро "Театральная" на месте бассейна.

