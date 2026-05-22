Фонтанка: Беглов и Хуснуллин посетили бассейн имени Лесгафта

Заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина 22 мая видели в компании губернатора Александра Беглова у бассейна Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта на улице Декабристов в Адмиралтейском районе, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Вместе с ними объект посетили главы подразделений, отвечающих за строительство и метростроительство, утверждает издание.

По информации "Фонтанки", Беглов и Хуснуллин встретились для обсуждения строительства вестибюля станции метро "Театральная". По данным СМИ, весной 2026 года Смольный возобновил реализацию первоначального плана по обустройству выхода из подземки на месте бассейна НГУ имени Лесгафта. Сейчас власти Петербурга заняты перепроектировкой вестибюля, однако не распространяются об этом публично, пишет "Фонтанка".

Напомним, станция "Театральная" на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии построена в 2024 году, однако остается недоступной для пассажиров. Станция не имеет выходов на поверхность. Сейчас поезда следуют от "Спасской" до "Горного института" в транзитном режиме, проезжая "Театральную" без остановки. Изначально предполагалось, что два выхода появятся на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта, а также на участке АЗС "Роснефти" в Театральном сквере. В феврале 2026 года вице-губернатор Николай Линченко пообещал петербуржцам ввести в эксплуатацию первый вестибюль станции к 2030 году. Тогда Смольный решил строить выход на месте Дома быта.

