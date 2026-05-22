Новости 22 мая 2026, 11:34

Официальный представитель США приедет на ПМЭФ

Глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на Петербургский международный экономический форум, передает 22 мая РИА "Новости". Он также планирует встретиться на мероприятии с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой. По словам Кука, он станет первым за несколько лет представителем США, посетившим форум с официальным визитом.

"Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать", — цитирует Кука информагентство.

Накануне РИА "Новости" со ссылкой на слова директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского сообщало о планах западных бизнесменов посетить ПМЭФ. Кроме того, свое участие подтвердил член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, а депутат бундестага от той же партии Маркус Фронмайер рассматривает возможность посетить форум после полученного приглашения. Помимо этого, на ПМЭФ собираются приехать официальные делегации из Филиппин, Китая, Бразилии, Узбекистана, Лаоса, Египта и других стран.

Стоимость участия в ПМЭФ в 2026 году увеличилась с 1,4 млн до 1,6 млн рублей. Проживание в самом дорогом номере на время проведения форума будет стоить почти 900 тысяч рублей за сутки. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно‑выставочном центре "Экспофорум". Страной‑гостем форума станет Саудовская Аравия, а на пленарном заседании выступит президент Владимир Путин.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


