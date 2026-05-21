Новости 21 мая 2026, 16:31

Полицейские задержали двух подозреваемых в поножовщине в Озерках

Сотрудники регионального ГУ МВД задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в участии в конфликте на Выборгском шоссе, сообщили в пресс-службе ведомства. Подросткам 14 и 15 лет. 

Инцидент произошел 16 мая рядом с одним из заведений общепита на Выборгском шоссе. Конфликт случился на парковке гипермаркета "Окей" в Озерках. По данным полицейских, 17-летний студент нанес ножевые ранения 15-летнему подростку. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. Молодой человек решил, что потерпевший скончался, и покинул место происшествия, считают силовики. Вскоре его задержали.

Представители СК 18 мая предъявили обвинение предполагаемому нападавшему. Его подозревают в покушении на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Следователи решают вопрос об избрании подростку меры пресечения. 

В марте полицейские задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в убийстве 17-летнего молодого человека. Инцидент произошел рядом с железнодорожной станцией Кондакопшино в Пушкинском районе Петербурга. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК). 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Рейтинг  персон ↑


