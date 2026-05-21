Строительство новой сцены МДТ перенесли на четыре года

Сроки строительства новой сцены Малого драматического театра сдвинулись с декабря 2026 года на декабрь 2030 года, сообщил РБК со ссылкой на распоряжение Госстройнадзора. Объект строится в Адмиралтейском районе на Звенигородской улице. Застройщиком выступает компания "Единый заказчик в сфере строительства".

Предполагается, что общая площадь здания составит 23,5 тысячи кв. м. Проект предусматривает зал на 675 зрительских мест, склад для декораций, подземную парковку. Строительство проходит в здании бывшего фуражного двора Семеновского полка.

Строительство новой сцены МДТ стартовало в 2015 году. Предполагалось, что здание построят через три года. В 2018 году было возбуждено уголовное дело из-за предполагаемых хищений во время строительства. Также градозащитники выступали против разрушения исторических построек. Компания "Единый заказчик в сфере строительства" начала заниматься строительством объекта в 2021 году. Сроки окончания строительства переносили на 2024 год, потом на 2027. После губернатор Александр Беглов заявил, что работы завершат в конце 2026 года.

Несколькими днями ранее реконструкцию Мальцевского рынка на улице Некрасова перенесли на несколько лет. Проект реконструкции планируют представить в 2027 году.

