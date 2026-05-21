ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21 мая 2026, 15:16

Режим воздушной опасности ввели в Ленобласти

фото ЗакС политика Режим воздушной опасности ввели в Ленобласти

Угроза БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области 21 мая в 14:42, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. Он предупредил граждан о возможном понижении скорости мобильного интернета. 

Режим воздушной опасности в Лужском районе Ленобласти уже вводился 21 мая. Он действовал с 10:58 до 13:03. Атаку БПЛА на регион не зафиксировали.

Петербуржцы сталкиваются со сбоями в работе интернета. Судя по данным сервиса Downdetector, за сутки жители города оставили более 8 тысяч жалоб на проблемы с доступом к интернет-сервисам. Также петербуржцы отмечали сбои мобильного интернета 19 и 20 мая.

Судя по данным Росавиации, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Среди регионов СЗФО утром в аэропорту Пскова вводились ограничения на прием и отправку рейсов. В 14:04 ограничения перестали действовать.

Угрозу БПЛА в Ленобласти также объявляли 20 мая. Над регионом сбили три беспилотника. Режим воздушной опасности длился более пяти часов. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама