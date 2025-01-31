Беглов: Вторая сцена МДТ будет достроена в 2026 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город окажет поддержку в завершении строительства второй сцены Малого драматического театра (МДТ), об этом 30 января сообщали в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, работы планируется завершить до конца 2026 года. По мнению главы города, Малый драматический театр под руководством Льва Додина является одним из лучших в России и мире как по уровню спектаклей, так и по творческому потенциалу. Однако, добавил он, театр уже более 15 лет не может в полной мере реализовать этот потенциал.

"У Большого Драматического есть вторая сцена. У Александринского театра – вторая сцена. У Мариинского театра – и вторая сцена, и концертный зал. А у Малого драматического – Театра Европы – второй сцены нет. Теперь по поручению Президента у театра вторая сцена будет!" – заявил Беглов.

Строительство второй сцены МДТ затянулось на десятилетие из-за многочисленных проблем. Участок на Звенигородской улице выделили еще в 2009 году, но проектирование началось только в 2013-м. В 2016 году Минкульт расторг контракт с подрядчиком, позже было возбуждено уголовное дело о хищениях, а в 2018–2019 годах градозащитники протестовали из-за затронутых проектом исторических зданий. С 2021 года объектом занимается "Единый заказчик в сфере строительства", однако в 2024 году сроки вновь перенесли на 2027-й. Теперь власти намерены завершить работы к концу 2026 года. На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Петербург призвала завершить строительство театра в 2026 году.

Фото: пресс-служба Совета Федерации