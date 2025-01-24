Матвиенко призвала завершить строительство МДТ в Петербурге к 2026 году

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 января провела в Петербурге совещание, посвященное возведению нового здания Малого драматического театра – Театра Европы. В ходе мероприятия принято решение до 30 марта этого года подготовить согласованный с театром поэтапный график работ. Валентина Матвиенко призвала совершить "строительный подвиг" и завершить работы к концу 2026 года, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Матвиенко отметила, что МДТ является лидером театрального искусства в России, который широко известен в стране и за рубежом.

"Это требует особого отношения к этому объекту. Неслучайно реализация проекта находится на контроле президента России и администрации. Ситуация требует скорейшего решения. Объект должен быть особенным и красивым", – заявила экс-губернатор Петербурга, ознакомившись с ходом строительных работ.

При возведении новой сцены она призвала подрядчиков прислушиваться к сотрудникам театра в их пожеланиях, ведь только они по-настоящему понимают, что требуется для их работы.

Как отметила Матвиенко, правительство Петербурга выделило место для стройки в центре города, на Звенигородской улице, 7а, еще в 2009 году. "Ну не может в центре города 10 лет стоять полуразруха. Это стыдно для Петербурга, это стыдно для нас", - возмутилась спикер Совета Федерации.

Отметим, среди участников совещания были также губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Николай Линченко, сенатор Андрей Кутепов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, художественный руководитель МДТ Лев Додин.







Строительство новой сцены МДТ связано с большим количеством скандалов. Конкурс на проектирование новой сцены начался лишь в октябре 2013 года. В декабре 2016 года Минкульт разорвал контракт с компанией "СтройСоюз-СВ" на фоне проблем с банковской гарантией. В 2018 году было возбуждено уголовное дело о предполагаемых хищениях при проектировании новой сцены. Уже в 2021 году по делу о хищении бывший бенефициар ООО "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев получил условный срок, который Горсуд позже заменил на реальный. В 2018-2019 годах также вспыхивали скандалы из-за обеспокоенности градозащитников сохранностью исторических казарм Семеновского полка, которые планировалось приспособить под входную группу МДТ.

Возведением здания с 2021 года занимается "Единый заказчик в сфере строительства". В ноябре 2024 стало известно, что сроки строительства новой сцены МДТ были продлены до 2027 года.

Фото: пресс-служба Совета Федерации