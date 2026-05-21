Беглов предупредил петербуржцев об ограничениях мобильного интернета

Губернатор Александр Беглов 21 мая в соцсетях сообщил горожанам, что работа мобильного интернета в Петербурге может быть ограничена. Глава города объяснил меры требованиями безопасности. Кроме того, градоначальник порекомендовал петербуржцам пользоваться городским Wi-Fi, чтобы оставаться на связи.

"В целях безопасности передача данных в сетях мобильной связи может быть ограничена. Прошу отнестись к этой необходимой мере с пониманием", - написал Беглов.

Горожане жалуются на перебои мобильного интернета. Судя по данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб пользователи оставляли в 11:30. За сутки более восьми тысяч петербуржцев заявили о проблемах с доступом в интернет.

В четверг, 21 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дважды объявлял о введении режима воздушной опасности в регионе. Первая угроза БПЛА длилась с 10:58 до 13:03. Второй раз глава Ленобласти объявил режим воздушной опасности в 14:42. Дрозденко также сообщил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

