Реконструкцию Мальцевского рынка перенесли на несколько лет

Сроки реконструкции Мальцевского рынка на улице Некрасова перенесли минимум на несколько лет, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на данные управляющей компании "Агна Групп". Идет проверка несущей способности здания и разработка проекта реконструкции. Представить его планируют в 2027 году. С 2022 года рынком владеет ЗАО "Аврора Инвест".

Объект перешел под управление компании "Агна Групп" весной 2024 года. Предполагалось, что на территории рынка откроется новое гастрономическое пространство с торговыми рядами. Инвестиции в реконструкцию объекта оценивали примерно в 860 млн рублей.

Под управлением компании также находится Василеостровский рынок. Ранее она курировала Московский рынок. Несколькими днями ранее "Фонтанка" сообщала, что компания "Агна Групп" перестала заниматься развитием рынка в Московском районе. Представители организации объяснили это тем, что собственник компании Александр Шавлиашвили занят государственной службой. Он возглавляет комитет по развитию туризма в Казани.

Первое здание Мальцевского рынка построили в начале XX века, но оно не сохранилось. Реконструкцию объекта провели в пятидесятые годы. Там продавали продукцию колхозов и совхозов Ленобласти. Рынок работает по сей день.

